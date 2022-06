Cómo aplicar a las 300 mil visas que otorgará Estados Unidos

Ciudad de México, México.- El gobierno de Estados Unidos otorgará 150 mil visas de trabajo a mexicanos, según Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), adelantando que habrá otras 150 mil visas para centroamericanos.

Al mismo tiempo López Hernández, adelantó que el anuncio se hará oficial en la reunión entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, y el presidente Biden.

En este sentido, López Hernández aprovechó para resaltar esta iniciativa mientras se reunía con algunos empresarios de Tijuana, Baja California. Sin embargo, no precisó exactamente qué tipo de visa se otorgará.

Pese a que no anunció el tipo de visa, se especula que se trate de la visa H-2A. Esta visa está destinada a trabajadores agrícolas temporales y la H-2B, para trabajadores temporales no agrícolas.

Según la Embajada de EE. UU., en México, estas visas «son para personas que desean ingresar a los Estados Unidos para trabajar durante un periodo fijo de tiempo y no se consideran permanentes ni indefinidas». En este sentido, también que los pasos generales a seguir para solicitar una visa H-2, tanto A como 2B son los siguientes:

Inicialmente, es obligatorio que un empleador presente una Petición para un trabajador no inmigrante con el Formulario I-129, el cual será aprobado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (USCIS). Luego, la persona solicitante debe seguir los siguientes pasos:

Solicitar la visa de no inmigrante: Llenar el Formulario DS-160 en el siguiente enlace https://ceac.state.gov/genniv/ .

Subir fotografía: Los requisitos de esta fotografía está disponible en la página https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/digital-image-requirements.html .

Imprimir y guardar comprobante con código de barras DS-160 .

Programar una cita para ir a una entrevista. Para este paso debe consultar la página web de la Embajada de Estados Unidos más cercana.

Pagar el monto de la solicitud de visa , antes de la entrevista.

Por otro lado, los requisitos que debe llevar para asistir a la entrevista son:

Pasaporte válido para viajar a Estados Unidos . Debe tener vigencia hasta seis meses posteriores a la estancia laboral en el país.

Comprobante de solicitud de visa de no inmigrante .

R ecibo de pago de la tarifa de solicitud.

Foto.

Número de recibo de petición, el cual se obtiene al llenar el formulario DS-160 .

Finalmente, tras el anuncio oficial de las 150 mil visas de trabajo se detallarán los pasos específicos. Por su parte, López Hernández mencionó que estos permisos laborales son parte de la estrategia bilateral para trabajar en la migración. Además confesó que otros 150 mil visas, serán otorgadas a países de Centroamérica.

