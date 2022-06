Elon Musk confirmó que despedirá a cientos de empleados de Tesla

Washington, DC.- Elon Musk confirmó que despedirá un 3.5% de la fuerza laboral en empleados de oficinas de Tesla, solo a tres semanas de que amenazara con reducir el 10% de la nómina, provocando una caída del 6% de sus acciones.

Durante una intervención por videoconferencia en el Qatar Economic Forum, el empresario, Elon Musk argumentó su decisión de reducir los trabajadores de oficina. Afirmó que Tesla contrató demasiado personal en el pasado, por lo que este despido es necesario.

Por el contrario, Musk intentó restarle peso a este despido, anunciando que en el futuro aumentará el número de trabajadores de las plantas y encargados de la ensambladora de vehículos.

Del mismo modo, afirmó que los vehículos de Tesla tienen tanta demanda que no genera preocupación por la competencia. Pero, lo que sí genera incertidumbre son los límites que tiene Tesla para producir más vehículos.

