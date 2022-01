Según estudio niños hispanos son víctimas de racismo

Denver, CO.- Un estudio difundido, este miércoles, por expertos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah, reveló que la mayoría de los niños hispanos de Estados Unidos son excluidos de pruebas clínicas debido a la actitud de los profesionales de la salud.

Asimismo, la revista especializada Pediatrics publicó el estudio, basándose en el análisis de cerca de 550 casos de niños con bronquiolitis. Esto, gracias a la incidencia de dicha patología entre los menores hispanos.

Según el estudio, esta patología está presente en el 19.1% de cada 1000 nacimientos entre hispanos, contra el 11.8% promedio de los otros grupos étnicos.

