Estado de Nueva York gana terreno frente a ómicron

Nueva York, NY.- El estado de Nueva York dio a conocer datos donde los casos de covid-19, parecen estar disminuyendo en Nueva York y en otras áreas de Estados Unidos, que anteriormente fueron golpeadas por la variante ómicron, danto la una prematura lectura de que ya la ola de contagios llegó a su techo más alto.

Según los datos, el estado de Nueva York registró el día anterior algo más de 22.000 pruebas positivas. Por el contrario, de los más de 90.000 casos que se registraron el pasado 8 de enero.

Ver más: Hondureña desarrolla Corbevax: vacuna sin patente contra covid

Asimismo, la tasa de casos positivos sigue bajando situándose, este lunes en el 12,5%, cuando hace poco más de una semana estaba por encima del 20%. En un promedio de los últimos siete días, la tasa estuvo en 15%, y en 13% en Nueva York.

Por su parte, otros estados de Estados Unidos como Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, corren con la misma tendencia decreciente de contagio. Al mismo tiempo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo, «Estamos ganando (a ómicron)».

There’s so many ways to get tested for COVID. Take an at-home test or visit one of over 200 Test & Trace locations: https://t.co/YmXSNKWT3r

pic.twitter.com/nkRrJ49EC6

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) January 15, 2022