Estados Unidos repartirá 400 millones de N95 gratuitas

Washington, DC.- Desde La Casa Blanca, el presidente Biden anunció que su administración comenzará una jornada para poner a disposición de los residentes en Estados Unidos, unos 400 millones de mascarillas N95 gratuitas.

Del mismo modo, se informó que esta iniciativa comenzará la próxima semana, a propósito, de que funcionarios federales elevaron su voz en pro de una mejor protección contra la variante ómicron.

Al mismo tiempo, se podrán recoger en farmacias y centros de salud comunitarios en todos los estados de Estados Unidos. Considerándose, la mayor distribución federal desde inicios de pandemia.

Our Administration is making 400 million N95 masks from the Strategic National Stockpile available for free to Americans.

N95 masks will be available for the public to pick up at tens of thousands of local pharmacies and health centers.

— The White House (@WhiteHouse) January 19, 2022