Ron DeSantis evalúa medidas migratorias tras asesinato cometido por indocumentado

Miami, FL.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló este jueves que estudia posibles medidas ejecutivas para mitigar los efectos de la práctica «catch and release» («atrapar y liberar») de inmigrantes.

Esta decisión, nace después del arresto de un hondureño que cruzó la frontera haciéndose pasar como menor de edad y ahora es acusado de asesinato en este estado.

En una rueda de prensa el Ron DeSantis, advirtió, «Este horrible crimen es el último ejemplo de cómo la migración ilegal sin restricciones les cuesta la vida a los floridanos».

Por su parte, Florida estableció una demanda contra la administración del presidente Biden, por la práctica de «catch and release». Método que consiste en dejar en libertad a los indocumentados detenidos tras cruzar la frontera.

Paying illegal immigrants hundreds of millions of taxpayer dollars for "damages" is a slap in the face to hardworking Americans and individuals who legally immigrated to our country. pic.twitter.com/GxusWKLL6c

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 1, 2021