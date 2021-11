CBP advierte de largos tiempos de espera por apertura de fronteras terrestres

Los Ángeles, LA.- La Customs and Border Protection Office (CBP) advirtió este martes que los tiempos de espera para ingresar a Estados Unidos por los puertos fronterizos se pueden alargar desde el próximo 8 de noviembre, cuando se estima reabrir la frontera para los viajeros totalmente vacunados.

En una conferencia de prensa, Matthew Davies, director del Programa de Admisibilidad y Pasajeros de CBP, dijo hoy que desde el 8 de noviembre los cruces fronterizos contarán con el personal a los mismos niveles de antes de la pandemia, pero advirtió que podría haber “tiempos de espera más largos que lo normal”.

Desde marzo de 2020, la CBP había limitado el ingreso por las fronteras terrestres norte y sur debido a la pandemia de covid-19. Sin embargo, el mes pasado el Gobierno anunció que eliminaría algunas restricciones y adoptaría políticas de viaje centradas primordialmente en la vacunación.

Para ingresar al país los viajeros deberán estar completamente vacunados contra la covid-19. Davies explicó que los viajeros deben estar preparados para dar fe verbalmente de su estado de vacunación y presentar la prueba de vacunación completa si el oficial de CBP la solicita.

«A las personas que viajan a Estados Unidos les pedimos paciencia con nuestros oficiales”, señaló Davies al hablar de la nueva tarea que espera a los agentes de CBP en los puertos fronterizos.

Para ser considerados completamente vacunados, los viajeros deben tener todas las dosis recomendadas de la vacuna contra la covid-19 autorizadas por los reguladores salud de EE.UU. o la Organización Mundial de la Salud.

