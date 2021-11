EE. UU. elimina límites al procesamiento de solicitantes de asilo en la frontera

Washington, DC.- El Gobierno de Estados Unidos, que mantiene la exclusión de migrantes por razones de salud, puso fin a las restricciones del número de solicitantes de asilo que pueden ser procesados en los cruces fronterizos.

El Gobierno del ahora expresidente Obama inició la restricción en el número de casos atendidos por las autoridades de inmigración en la frontera. Posteriormente, su sucesor Trump la hizo más estricta como parte de su política migratoria.

Ver más: CBP advierte de largos tiempos de espera por apertura de fronteras terrestres

Asimismo, a fines de 2019, el Gobierno Trump instauró el programa llamado Migrant Protection Protocols (MPP), bajo el cual los extranjeros que llegan a la frontera sur para pedir asilo han sido devueltos a México y América Central a esperar una audiencia ante tribunales de inmigración.

En un memorando emitido el lunes, el director interino de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), Troy Miller, rescindió varias de las medidas adoptadas por el Gobierno de Trump. Al mismo tiempo, ordenó una ampliación del procesamiento de solicitudes, “en la medida en que sea factible en términos de operación”.

Today, @SecMayorkas issued a new memorandum announcing and explaining his decision to terminate the Migrant Protection Protocols (MPP) program. https://t.co/m06Wi8bwUu

El memorando, señaló, “Este Gobierno ha delineado una estrategia integral para ampliar las sendas seguras, ordenadas y humanitarias para la migración. Incluidos los extranjeros que puedan buscar protección para entrar a Estados Unidos”.

Travel is back! 🧳Starting Nov. 8, non-citizens crossing at land & ferry ports of entry must:

💉Show proof of #COVID19 vaccination

💬 Verbally indicate your reason for travel

Learn more⬇️https://t.co/nTjpgQLC9L pic.twitter.com/bOvQU8txU4

— Homeland Security (@DHSgov) November 2, 2021