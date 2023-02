Nuevo proyecto para «modernizar» el sistema de asilo de EE. UU.

Washington, DC.- La administración Biden está desarrollando un ambicioso proyecto para «modernizar» el sistema de asilo de Estados Unidos, con el objetivo de acelerar la resolución de solicitudes en los centros de procesamiento a gran escala en la frontera con México, de acuerdo con el U.S. Department Homeland Security (DHS).

La iniciativa surge de los debates dentro de la administración buscando redimensionar el tema del asilo. Tomando en cuenta que los cruces fronterizos alcanzaron niveles récords y los tribunales de migración tienen pesados retrasos.

De manera que, Biden que buscará la reelección en 2024 viene endureciendo su visión en la seguridad fronteriza, apoyándose habilidosamente en su rival y expresidente Donald Trump. Muy a pesar de criticarlo profundamente, Biden se ha arropado en las políticas migratorias de Trump, pero restándose responsabilidad.

Por el momento, se adelanta que el nuevo proyecto migratorio del sistema de asilo está en una fase conceptual. Sin embargo, se cree que el sistema pueda incluir distintos procesos para los solicitantes en función a sus nacionalidades.

Reports that we are considering mass deportations of non-Mexicans to Mexico are false. We’re continuing to work closely with govt of Mexico to implement our successful border enforcement plan which has already resulted in lowest encounter numbers between ports of entry in 2yrs. https://t.co/EEqNQrQ70s

— Marsha (Catron) Espinosa (@MCatronDHS) February 9, 2023