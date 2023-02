Estados Unidos evalúa reinicio de la política «Quédate en México»

Ciudad de México, México.- El gobierno de México reaccionó ante un posible reinicio de la política migratoria de Estados Unidos, mejor conocida como «Quédate en México», que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar dentro de las fronteras de México.

Esta respuesta de México nace por la iniciativa de estados como Texas y Missouri que presentaron una demanda para mantener activo el programa «Quédate en México». El nombre oficial de la medida migratoria es Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

Asimismo, en diciembre pasado un juez de Estados Unidos detuvo el intento de Biden, al tiempo que acusó a la U.S. Department of Homeland Security (DHS) de no explicar, adecuadamente, la ineficacia de la política migratoria.

México se opone al reinicio de la política migratoria «Quédate en México»

En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no argumentó las razones de su oposición ante la polémica iniciativa. Sin embargo, los activistas se aventuran a interpretar que se trata del peligro que corren los migrantes en algunas ciudades fronterizas, siendo víctimas de secuestro y extorsión.

📄 @SRE_mx rechaza reimplementación de estancias migratorias en México bajo la sección 235(b)(2)(C) de la Ley de EE.UU.https://t.co/KcfzFy66y0 pic.twitter.com/GTwXySckS7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 7, 2023

Se cree que si el gobierno de México mantiene su postura de rechazo, existe la probabilidad de que los funcionarios estadounidenses reconsideren la iniciativa. Permitiendo así, que los migrantes solicitantes de asilo puedan permanecer en suelo estadounidense mientras atraviesan su espera.

Oficialmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que al menos 74.000 migrantes pasaron por México bajo el MPP durante la administración de Donald Trump. Sin embargo, bajo la administración Biden solo han sido 7.500 migrantes.

Finalmente, Marsha Espinosa, la portavoz de la DHS declaró, «Nuestra capacidad para implementar MPP de conformidad con una orden judicial siempre ha estado supeditada a la voluntad del gobierno de México de aceptar devoluciones bajo MPP».

