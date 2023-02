Canadá, ¿el próximo destino de migrantes venezolanos en NYC?

Nueva York, NY.- La Alcaldía de Nueva York bajo el liderazgo de Eric Adams está promoviendo y subsidiando cientos de traslados voluntarios de migrantes venezolanos a Canadá, de acuerdo con distintos testimonios registrados por la agencia de noticias EFE.

Extraoficialmente se dijo que el primer autobús con migrantes venezolanos partió este lunes. Supuestamente otro autobús estaba preparaba, el martes en la noche, sin embargo no se pudo comprobar.

De acuerdo con un testimonio de un migrante venezolano identificado como Alfredo, se preparaba desde la terminal de autobuses de Port Authority, en el centro de NYC, para viajar durante siete horas hasta Plattsburgh, al norte del estado de Nueva York.

Supuestamente el viaje de este autobús está subsidiado hasta que llega a Plattsburgh, que está a 30 minutos de la frontera sur de Canadá y solo a 96.5 km de Montreal. Desde aquí debe tomar un taxi por $50, que lo llevará hasta la frontera con Canadá.

We've helped provide shelter and support to nearly as many asylum seekers as the number of New Yorkers we already had in our shelter system when we first came into office.

Today we announced a sixth Humanitarian Emergency Response and Relief Center.

