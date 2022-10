NYC en Estado de Emergencia por llegada masiva de inmigrantes

Nueva York, NYC.- Eric Adams, alcalde de Nueva York declaró el Estado de Emergencia en su estado ante la llegada de miles de inmigrantes desde hace meses, que llegan solicitando asilo y en parte muchos fueron enviados en autobuses por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

En este sentido, el alcalde Adams tiene presupuestado invertir, al menos, $1.000 millones para ayudar a los migrantes que llegan a Nueva York. Sin embargo anunció que sus albergues están prácticamente llenos, por lo que solicitó ayuda a los Gobiernos federal y estatal en un plan coordinado para trasladar a los inmigrantes.

De acuerdo con declaraciones del alcalde Adams, desde el pasado abril más de 17.000 demandantes de asilo, en su gran mayoría sudamericanos, fueron enviados en autobuses a la Ciudad de Nueva York desde la frontera sur del país.

Además sostuvo que desde el mes de septiembre ha recibido entre cinco y seis autobuses diarios. Este jueves fue particular, porque recibió nueve autobuses y este viernes llegaron unos cuatro según el New York Post.

New York City is being forced to bear far more than its fair share of a national crisis caused by political motivations. Join me at City Hall to talk about asylum seekers. https://t.co/55IkEkDghE

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 7, 2022