EE. UU., podría permitir entrada humanitaria para venezolanos

Washington, DC.- La administración Biden evalúa permitir la entrada humanitaria especial Estados Unidos para venezolanos, desde Venezuela o un tercer país con el propósito de reducir los cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con declaraciones de funcionarios del U.S. Department Homeland Security (DHS).

De implementarse este programa tendría una semejanza con la iniciativa anunciada en abril, para recibir a ciudadanos ucranianos en territorio estadounidense. Los funcionarios que adelantaron esta información pidieron el anonimato.

Los ciudadanos venezolanos que no serían elegibles para una entrada humanitaria especial, tendrían que ser atrapados ilegalmente cruzando a Estados Unidos desde México en los últimos cinco años.

En este sentido, los republicanos destacaron que en temas de la inmigración ilegal se fue de las manos para el presidente demócrata Joe Biden. Argumentando con cifras récord de arrestos de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México desde que llegó a la Casa Blanca.

