Millones de hispanos y otras etnias sin contar en el Censo 2020

Miami, FL.- Según la U.S. Census Bureau, la población de hispanos en Estados Unidos tuvo un conteo incompleto del 4.99% en el censo correspondiente al 2020, que se consideró exagerado si se toma en cuenta el censo del 2010 que solo fue del 1.54%, según los resultados de dos análisis sobre la calidad del proceso de censo.

En este sentido, una tasa de un 4.99% menos a la real en el censo de 2020, en perspectiva con el censo realizado hace diez años, revela que se «manipuló» de más o menos a discresión.

De manera que, el U.S. Census Bureau subrayó, «Si bien los dos mostraron la solidez del conteo para el total de la población de los EE. UU., cada análisis reveló que el censo del 2020 contó de más o de menos a varios grupos demográficos».

De hecho, se específico que el caso de los hispano fue mayor que la tasa de la población afroamericana, que se ubicó en un 3.3%. Lo que en comparativa con el 2.06% del 2010 no se consideró, «estadísticamente diferente».

