Estudio apunta a los inmigrantes como la gran solución de Estados Unidos

Miami, FL.- Un estudio divulgado por el Rice University’s Baker Institute, precisó que las autoridades migratorias deberían abordar la ralentización del crecimiento poblacional y el envejecimiento de Estados Unidos, fomentando la afluencia de trabajadores inmigrantes.

Asimismo, los investigadores de este centro docente, con sede en Houston, Texas, apuntaron a la inmigración como un «oportunidad». De esta manera, restarle espacio a este problema, «El envejecimiento de la población nativa impactará el mercado laboral sin la afluencia de trabajadores».

Tony Payan, director del Centro del Institución Baker y Pamela Lizette Cruz, analista de investigación, subrayaron que, «La fuerza laboral estadounidense estará bajo una enorme presión a medida que los cambios demográficos impacten en la economía en general».

Al mismo tiempo, resaltaron que una reforma migratoria, «es clave para mantener competitiva la economía estadounidense». De esta manera, criticaron al sistema migratorio de Estados Unidos de no hacer su trabajo. Además, declaró, «No está proporcionando a la economía de la nación suficientes trabajadores altamente calificados y productivos para crecer. Y seguir siendo competitivos a escala mundial».

Highly skilled #immigrants from Mexico are major contributors to the United States’ knowledge economy and can benefit both countries, according to a new report from @RiceUniversity’s @BakerInstitute for Public Policy. https://t.co/641rWzTF3w @BakerCtrUSMEX

— The Immigrant Learning Center (@ilctr) March 9, 2022