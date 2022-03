Ayuda para que inmigrantes en Nueva Jersey paguen impuestos

Trenton, NJ.- Phil Murphy, gobernador de Nueva Jersey, asignó $53 millones en su propuesta de presupuesto del estado destinado a que los inmigrantes indocumentados puedan pagar sus impuestos y también para aquellos que no recibieron ayuda del Fondo de Trabajadores Excluidos en el marco de la pandemia.

Para ser beneficiario de un único cheque de $500, el inmigrante solo debe dar un Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Este es usado por muchos indocumentados para pagar sus impuestos.

Ver más: Estudio apunta a los inmigrantes como la gran solución de Estados Unidos

Asimismo, los nuevos fondos también beneficiarán a los estadounidenses que recién salieron de prisión y personas sin hogar, que no califican para el desempleo, ni cheques de estímulo económico.

Por su parte, Nueva Jersey creó el Fondo de Trabajadores Excluidos, inicialmente con $40 millones. Aquí los inmigrantes indocumentados acudieron porque su estatus legal no permitía entrar en otras iniciativas de la Administración de Estados Unidos.

A budget is not an end in and of itself. It’s a tool to achieving an end.

Our proposed budget builds upon the historic progress we’ve made over the last four years towards a stronger, fairer, and more affordable New Jersey.https://t.co/8BhmkTmrO7 pic.twitter.com/zD4bTqABqn

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) March 10, 2022