México y EE. UU. firman acuerdo cooperación migratoria

Ciudad de México, México.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este viernes, que la cooperación migratoria con México, «nunca había sido tan sólida» en medio de la ola migratoria histórica de la región y las críticas a ambos gobiernos por el trato a migrantes.

Asimismo, el nuevo acuerdo bilateral que nació del Diálogo de Seguridad de Alto Nivel, prevé ajustar la estrategia contra el tráfico de armas. Además, busca reducir el crimen organizado y tomar medidas de seguridad para ambas naciones.

De manera que, la actualización del acuerdo de seguridad entre los gobiernos de EE. UU. y México, concluyó con los elogios del secretario de Estado, Antony Blinken, tras expresar que esta nueva estrategia supone un «nuevo capítulo» en la relación entre ambos países.

Por su parte, el diálogo estuvo enfocado en las estrategias por detener el flujo ilegal de armas hacia México, así como por asegurar que ambos lados de la frontera estén fuera del alcance del crimen organizado.

Great to share my sincere appreciation to the dedicated American and Mexican staff and families working at @USEmbassyMEX and the nine consulates across the country. Their tireless work makes our relationship with Mexico one of the strongest around the world. #SociosVecinosAmigos pic.twitter.com/ZzWfvnQdWZ

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 9, 2021