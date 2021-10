Biden cancelará en las próximas semanas «Quédate en México»

Washington, DC.- La administración Biden, anunció este miércoles, que volverá a cancelar “en las próximas semanas”, el programa migratorio implementado por el expresidente Trump “Quédate en México” después de que la Justicia lo restituyera en agosto.

El Department of Homeland Security (DHS), explicó que cuando emita un nuevo memorando para suspender el programa, “tiene la intención de abordar las preocupaciones planteadas por los tribunales con respecto al memorando anterior”.

Por su parte, Biden se ha empeñado en la suspensión de este programa desde llegada al poder en enero. Impulsado en 2019 por el Gobierno de su predecesor y por el que EE. UU. envió a más de 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.

Por otro lado, para febrero el gobierno de Biden, empezó a permitir la entrada de migrantes con casos activos bajo el MPP. Aunado a esto, en junio, el DHS puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, el mes pasado un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaurase el polémico programa. Que obligaba a los indocumentados que solicitaban asilo en la frontera sur de EE.UU. a esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones.

El juez federal Matthew Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa.

