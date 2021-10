Reunión de seguridad entre EE. UU. y México sobre migración, injerencia y la DEA

Ciudad de México, México.- La ola migratoria, la «injerencia» de Washington en la seguridad mexicana y el rol de los agentes de U. S. Drug Enforcement Administration (DEA) marcarán este viernes el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos.

Asimismo, los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, visitarán Ciudad de México en medio de tensiones por el flujo inédito de haitianos y los reclamos de seguridad del Gobierno mexicano.

Aunque no era un tema oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este jueves que es posible que se aborde la migración en la reunión, «Lo que se plantea es que el Gobierno de Estados Unidos invierta para ayudar a los países pobres que requieren ayuda y que la migración sea opcional».

Hace solo un mes la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó a la Administración de Biden reinstaurar el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como «Quédate en México», que obliga a los solicitantes a tramitar su asilo desde territorio mexicano.

