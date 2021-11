Las cortes de inmigración en EE. UU. tienen un atasco de 1.5 millones de casos

Los Ángeles, LA.- El atasco de los casos que esperan una decisión en las cortes de inmigración de Estados Unidos está por sobrepasar la cifra de 1,5 millones, informó este lunes el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.

Según esta organización, los datos más recientes de las cortes de inmigración muestran que, al pasado 31 de octubre, el número de casos pendientes había aumentado hasta 1.486.495. La cifra incluye los 49.817 nuevos casos presentados en los tribunales de inmigración en octubre, cuando comenzó el nuevo año fiscal.

Ver más: Visa T para indocumentados víctimas de trata de personas EE. UU.

La acumulación de casos parece no tener una solución a la vista si se tiene en cuenta que los jueces de inmigración completaron 21.154 casos en octubre, menos de la mitad del total de casos nuevos que se presentaron en las cortes, resaltó el reporte de TRAC.

El análisis añadió que solo 0,68 % de los casos nuevos (49.817) del año fiscal 2022 enviados a las cortes de inmigración tienen solicitudes de deportación basadas en la presunta actividad criminal del inmigrante.

Migrants granted asylum at higher rate under Biden administration @POTUS, new @TRACReports found. My @BorderReportcom story w @ackocher video today explains. https://t.co/Cdd2HsvgpV

— Sandra Sanchez (@SandraESanchez) November 16, 2021