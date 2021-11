Visa T para indocumentados víctimas de trata de personas EE. UU.

Charlotte, NC.- En una investigación de Adriana Enríquez de Progreso Hispano News (PHN) con el abogado Héctor Benitez, se marcó la ruta para solicitar un visa T y desenmascarar a los involucrados en lo que se ha transformado en un tráfico de personas con la finalidad de entrar a EE. UU.

Como es notorio, durante años la situación de entrar por la frontera los EE. UU. ha sido la única opción de muchos inmigrantes para huir del drama que viven en sus países.

Sin embago, el contrabando voluntario ha dado giros peligrosos que pueden derivar en situaciones con posibilidades para las víctimas de obtener una visa T.

Por su parte, el abogado Héctor Benitez, explica detalladamente, «El paso o cruce por vía de frontera sin autorización; es decir, sin una visa (…) previamente otorgado pues indudablemente es un cruce ilegal. Y es un cruce irregular no es la vía idónea para que las personas vengan a los EE. UU.»

Inmediatamente Benitez informa, «¿pero qué ocurre? usualmente para que ese paso fronterizo se dé, nos conseguimos con que hay personas que se han dedicado a este tipo de negocios para el paso fronterizo -para lo que vendría a ser el cruce a través de la frontera sur- conocidos comúnmente como coyotes. En inglés, nosotro los llamamos smugglers ¿no?».

Benitez, continuó detallando el actual, lucrativo y riesgoso modus operandi, «entonces, ese arreglo de acuerdo a través de estas personas que se encargan de gestionar y que regularmente el paso fronterizo pues indudablemente en principio está concebido a un esquema conocido como contrabando de personas».

De esta manera, hay un acuerdo entre las personas y el coyote para el traslado hasta suelo norteamericano. Además, asegura el abogado que el esquema de este proceso para muchos ha cambiado. En casos, presentándose abuso sexual y trabajos de forma obligada para cumplir con los pagos o acuerdos resultando el tráfico de personas.

