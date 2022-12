La Suprema Corte convertirá en delito penal fomentar la inmigración ilegal

Washington, DC.- La U.S. Supreme Court está considerando una propuesta de la administración Biden que tiene el propósito de revivir una ley federal que convierte en delito penal fomentar la inmigración ilegal, luego de que un tribunal inferior la había anulado etiquetándola como una violación de derechos de libertad de expresión.

Los jueces rescataron del fallo de febrero de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que invalida la Ley por infringir los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Ver más: DHS amplía alivio de deportación a 264.000 inmigrantes

Este fallo del Noveno Circuito anuló una parte de la condena de Helaman Hansen, un hombre de California que había sido procesado bajo esta ley. De este modo, el gobierno federal acusó a Hansen de engalar a inmigrantes indocumentado entre 2012 y 2016, prometiendo beneficios de un programa de «adopción de adultos».

Helaman Hansen, operaba su negocio llamado Americans Helping America Chamber of Commerce con sede en Sacramento. Por su parte, la administración Biden determinó que Hansen convenció a 471 personas para unirse a este programa. Ejecutó cobros de $10.000 a cada persona y fue sentenciado a 20 años de prisión.

TODAY AT SCOTUS: At 9:30 a.m. EST, the court will issue orders on pending petitions. Starting at 10, the justices will hear two oral arguments. One's on a clash between anti-discrimination laws and free speech for businesses. The other's on a technical question of bankruptcy law.

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) December 5, 2022