DHS amplía alivio de deportación a 264.000 inmigrantes

Washington, DC.- El Department of Homeland Security (DHS), anunció que ampliará el alivio de deportación y acceso a permisos de trabajo para ciudadanos haitianos que ya estén en territorio estadounidense, al tiempo que Haití lucha contra la extrema miseria y su estabilidad política.

De este modo, la administración Biden otorgará el Estatus de Protección Temporal (TPS) a al menos 264.000 haitianos durante 18 meses luego de que finalice la actual designación en febrero de 2023.

De ese total de 264 mil haitianos, 101.000 actualmente cuentan con el estatus. Otros 53.000 aún tienen sus solicitudes pendientes, de acuerdo con información del DHS. Por otra parte, hay 110.000 recién llegados que contarían con esta cobertura del nuevo movimiento de extensión.

Este alivio de deportación y permiso de trabajo que garantiza este TPS se otorga a aquellos extranjeros que no pueden regresar a su país de origen, por razones de desastres naturales, conflictos armados y otros factores extraordinarios.

Today, @SecMayorkas announced the extension of Temporary Protected Status (TPS) for Haiti for an additional 18 months, from February 4, 2023, through August 3, 2024.

Read more ➡️ https://t.co/zEK0rKf5bo pic.twitter.com/d4Qcx4216x

— Homeland Security (@DHSgov) December 6, 2022