Gobernador fue demandado por envío de inmigrantes a Massachusetts

Miami, FL.- Ron DeSantis, gobernador de Florida fue demandado, este jueves, en el tribunal floridiano por Southern Poverty Law Center y Florida Immigration Coalition, por el envío de migrantes venezolanos desde Texas a una isla en Massachusetts.

Además del gobernador de Florida la demanda se extendió al Florida Department of Transportation (FDOT), Jared W. Perdue. Por su parte, los demandantes argumentan que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida, es completamente inconstitucional.

El mencionado programa está dotado de $12 millones por donde se trasladaron a casi 50 migrantes, en su mayoría venezolanos. Estos migrantes fueron llevados desde Texas en San Antonio a la isla Martha ‘s Vineyard, en Massachusetts en el mes de septiembre.

Del mismo modo la demanda sostiene que este programa es discriminatorio, considerándose un, «acoso de inmigrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional».

We are suing. The SPLC filed a federal lawsuit against Florida Gov. DeSantis and the secretary of the state Department of Transportation challenging the constitutionality of Florida's migrant relocation program. Full statement here: https://t.co/ntbRwpLVkw pic.twitter.com/XKFqlza6vP

— Southern Poverty Law Center (@splcenter) December 2, 2022