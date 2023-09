Juez declara ilegal el programa migratorio DACA

Washington, DC.- El juez federal en Texas, Andrew Hanen, rechazó un recurso del gobierno y declaró de nuevo ilegal el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que ampara a los «soñadores» o dreamers.

La desestimación del juez Hanen derrumba la iniciativa demócrata de registrar el plan en la ley federal. Esta idea tenía el propósito de protegerlo ante las demandas en su contra y de proteger a más de medio millón de beneficiarios del amparo migratorio.

Ver más: Requisitos obligatorios del intérprete para las entrevistas de los solicitantes de asilo

A estas alturas, el fallo tiene altas probabilidades de ser apelado por la administración Biden. No obstante, hay que reconocer que esta desestimación no ordena que se tomen acciones contra las personas que se benefician del DACA, que podría concluir en la deportación o invalidación de permisos de trabajo.

Para el año 2021, el mismo juez declaró ilegal el memorando inicial que creó el programa DACA. En esta oportunidad, el juez Hanen argumentó en el documento que siente «simpatía» por los dreamers, pero tiene «problemas con la legalidad del programa».

Countries of origin for #DACA recipients:

🇲🇽 494,220

🇸🇻 23,620

🇬🇹 16,100

🇭🇳 14,670

🇵🇪 5,770

🇰🇷 5,740

🇧🇷 4,670

🇪🇨 4,340

🇨🇴 3,810

🇦🇷 3,060

🇮🇳 3,020

As of Dec 2022 via #USCIS

6/10 #DACA enrollees live in 20 🇺🇸 metro areas:

80k LA

42k NY

35k DFW

33k Houston

32k Chicago

— Francisco de la Torre 🥑 (@fdelatg) September 13, 2023