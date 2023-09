USCIS urge a los inmigrantes a solicitar permisos de trabajo o EAD

Washington, DC.- La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) está invitando a miles de inmigrantes por medio de correos electrónicos y mensajes de textos, para que soliciten sus permisos de trabajo o Employment Authorization Document (EAD) bajo el Formulario I-765.

El sitio web de la USCIS emitió algunas alertas donde se establecen los pasos. Los invitados a solicitar el documento EAD para trabajar legalmente en los Estados Unidos son:

Si Ud., cuenta con estos requisitos, entonces la USCIS insta, «Si aún no ha iniciado el proceso de solicitud de EAD, puede comenzar aquí creando una cuenta de USCIS en línea y presentando el Formulario-I-765«.

Del mismo modo, la agencia estadounidense explica, «USCIS enviará por correo su permiso de trabajo a la dirección que proporcionó en su solicitud si su solicitud es aprobada. Si es necesario, puede presentar una solicitud en papel para el Formulario I-765».

The Biden admin. sent notifications to tens of thousands of migrants across the U.S. reminding them to apply for work permits, a move taken in response to intensifying pressure from officials in New York and other cities struggling to house new arrivals. https://t.co/GPGyaqBTGU

— CBS News (@CBSNews) September 1, 2023