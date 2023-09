Requisitos obligatorios del intérprete para las entrevistas de los solicitantes de asilo

Washington, DC.- Los solicitantes de asilo de manera obligatoria deberán presentarse con un intérprete a partir del 13 de septiembre, si no manejan con fluidez el inglés, o si desean que su entrevista se lleve a cabo en otro idioma, de acuerdo con la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

En un boletín la agencia migratoria advirtió que si el solicitante requiere de un intérprete; y no se presenta con él, sin una justificación válida; o si el intérprete no domina el idioma o el idioma del solicitante; la agencia podría considerar que la persona no acudió a la cita, o está en la capacidad de remitir su solicitud a un juez de inmigración.

Del mismo modo, la USCIS también se reserva el derecho de evaluar caso por caso la validez de la justificación. Otra de las condiciones es que el intérprete debe dominar el idioma del solicitante y el inglés, además de que debe ser mayor de 18 años de edad.

Starting Sept. 13, affirmative asylum applicants who are not fluent in English or who want to proceed with their interview in a language other than English, must bring an interpreter to their asylum interview. To learn more, visit: https://t.co/on6aDzwOYw

