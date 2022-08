Fin de DACA es igual a perder 22.000 trabajadores por 24 meses

Washington, DC.- Un informe de FWD.us advirtió que Estados Unidos perderá, mensualmente, 22.000 trabajadores durante 24 meses si el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) termina considerándose como ilegal en el país.

Este informe precisa que tanto Texas como California son los dos estados que sufrirán la mayor reducción en su fuerza laboral.

Este dato se fundamenta en que gran porcentaje de beneficiarios de DACA ofrecen permiso de trabajo y protección contra la deportación de más de medio millón de migrantes.

De este modo, los beneficiarios de DACA y sus familias siguen esperando que una corte de apelaciones en Luisiana emita el fallo sobre la legalidad del programa DACA. A inicios de julio, el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans escuchó los argumentos del caso iniciado en 2012, bajo la administración de Barack Obama.

Congress must act with urgency this #DACA Anniversary. The stakes could not be higher as the Fifth Circuit could rule to end the program any day now. DACA recipients and Dreamers need permanent legislative protections now. https://t.co/oWQXzdWtTx

— FWD.us (@FWDus) August 19, 2022