Federación Hispana creó un fondo para migrantes enviados a NYC

Nueva York, NY.- La organización de apoyo a los hispanos en el país, Federación Hispana, anunció que creó un fondo, inicialmente, de $100.000 para los grupos comunitarios que prestan ayuda a los inmigrantes y solicitantes de asilo que Texas está enviando a NYC.

En un comunicado, la Federación Hispana precisó que espera que este fondo permita seguir prestando alimento, ropa, atención médica, cobijo y transporte a estos inmigrantes. Los mismos, en su mayoría son originarios de Latinoamérica.

Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, organización sin ánimo de lucro, señaló, «Merecen ser tratados con respeto, dignidad y compasión cuando llegan a nuestro país».

Al mismo tiempo, Miranda aprovechó para criticar las acciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, al que señaló de «explotar a los más vulnerables» con fines políticos. Recordando que este miércoles llegaron a la ciudad de Nueva York, cuatro nuevos autobuses con decenas de inmigrantes desde la ciudad de Texas.

En este sentido, Miranda resaltó, «Sabemos que las comunidades de Texas rechazan este tipo de políticas cínicas. Aquí en Nueva York estamos listos para hacer lo que siempre hemos hecho, que es unir a comunidades e instituciones para dar la bienvenida y ayudar a quienes más lo necesitan».

Texas is taking action to secure our state & country.

The bus of migrants that arrived in New York City this morning is a tiny fraction of the border crisis Texas faces on a daily basis.

It's time for Biden to do. his. job. pic.twitter.com/FO9DrtrTeV

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 5, 2022