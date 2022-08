700.000 hispanos gozarán de cobertura sanitaria con la Ley Estrella

Washington, DC.- La Ley Estrella que el presidente Biden firmó este 16 de agosto proveerá cobertura sanitaria a 700.000 hispanos para el 2023, así lo aseguró The White House en el marco de la firma de la Ley de Reducción de la Inflación.

En un comunicado, la administración Biden resaltó que, el paquete legislativo, «reducirá los costos sanitarios, incluyendo de los fármacos de prescripción y expandirá la cobertura de salud para las familias latinas«.

Por el momento, los hispanos en Estados Unidos tienen más «cuesta arriba» el acceso a la salud en comparación con las personas blancas estadounidenses. Según el U.S. Department of Health & Human Services (HHS), solo el 18% de los hispanos tienen seguro de salud, a diferencia del 34.3% de la población blanca no hispana.

Unos 700.000 hispanos accederán a cobertura sanitaria con la nueva Ley Estrella

De esta manera la Ley Estrella pretende beneficiar en especial a los hispanos mayores de 65 años que disfrutan del programa Medicare. Así pues, este paquete contempla un máximo de $2.000 anuales, adjudicado a los gastos de su bolsillo, en medicamentos de prescripción.

The Inflation Reduction Act is historic progress for the American people. pic.twitter.com/MBG7WHieFE — Vice President Kamala Harris (@VP) August 13, 2022

De esta manera, Medicare podrá negociar los precios de estas medicinas recetadas. Asimismo, según el mismo HHS, esta población de hispanos mayores de 65 años son, por lo menos, dos veces más susceptibles a enfrentar problemas para pagar los medicamentos, en comparación con adultos mayores de 65 años blancos.

Finalmente, los efectos de la pandemia por el covid-19 ocasionaron la disminución en el número de hispanos que gozan de un plan de salud en Estados Unidos.

Según un informe The Brookings Institution, un 37% de hispanos reportaron que, ellos o un miembro de su familia, perdieron los beneficios de salud proveídos por un empleador en el transcurso del 2020.

