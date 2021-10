Fema niega a Texas pedido para declarar la emergencia por la inmigración

Los Ángeles, LA.- La Federal Emergency Management Agency (FEMA) rechazó el pedido de Texas para que este organismo emita una declaración de emergencia con el fin de hacer frente a la masiva llegada de migrantes a través de la frontera con México.

Asimismo, la declaración de emergencia permitiría al estado de Texas pedir al Gobierno federal que se reembolse al estado millones de dólares. Según, el gobernador, el republicano Greg Abbott, se gastaron en respuesta a la crisis fronteriza.

Por su parte, en una carta enviada este domingo, la administradora de FEMA, Deanne Criswell, negó la solicitud del gobernador republicano de reconsiderar la decisión negativa y dar vía libre a la declaración de emergencia.

Expresó Criswell, “Después de una revisión exhaustiva de toda la información contenida en su solicitud y la apelación. Reafirmamos nuestras consideraciones originales de que la asistencia federal suplementaria bajo la Ley Stafford no está justificada para este evento (control de la inmigración)».

