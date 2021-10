Corte de Apelaciones niega petición provisional sobre DACA

Los Ángeles, LA.- El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito negó la petición del Gobierno del presidente Biden, de aprobar nuevas solicitudes al programa de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), mientras esa corte toma una decisión final sobre el tema.

En septiembre pasado el Gobierno Biden apeló la decisión del juez federal Andrew Hanen. Quien el pasado 16 de julio consideró que DACA es ilegal porque el Gobierno del expresidente Obama violó la ley de procedimientos a la hora de establecer el programa.

Por su parte, Andrew Hanen, ordenó a la Administración que dejara de aprobar las nuevas peticiones, aunque sí permitió renovar los amparos existentes.

Asimismo, la administración demócrata pidió restablecer la aprobación de nuevas solicitudes mientras el tribunal examina el caso, ante la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana).

Sin embargo, el juez de apelaciones Stuart Kyle Duncan negó la solicitud, según confirmó hoy, el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), que defiende el programa.

