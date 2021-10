Activistas exigen al gobierno de EE. UU. cerrar el MPP para dialogar

Miami, FL.- Grupos de los derechos de los inmigrantes aseguran que no volverán a dialogar con la administración Biden, hasta que cancelen el Migrant Protection Protocols (MPP).

Asimismo, se hizo notar la frustración y descontento cuando, el pasado sábado, 60 representantes estos grupos abandonaron una reunión con funcionarios de alto nivel del presidente Joe Biden.

Ver más: Migración mexicana interceptó a 1.957 indocumentados en 24 horas

Estos 60 representantes abandonaron la reunión virtual con representantes de la Casa Blanca, el Department of Homeland Security (DHS) y diversas agencias federales. No sin antes leer una declaración en la que rechazaron la idea de que la Administración se ve obligada a restablecer el MPP por orden judicial.

Por su parte, un tribunal federal ordenó al Gobierno Biden reestablecer el programa tras fallar a favor de una demanda presentada por los estados de Texas y Misuri. Donde se argumentaba que la Casa Blanca había terminado la política de manera inadecuada.

Dear Reporters, including @NickMiroff @aflores & others, please stop saying the Biden admin was “forced” to restart MPP. The D Ct order permits the Biden admin to terminate it w a new memo. They've had TWO MONTHS to write it. I could've done it in a weekend. This was a choice. 1/ pic.twitter.com/48RoTRwOAU

— Ahilan Arulanantham (@ahilan_toolong) October 19, 2021