Biden «clama» por una reforma migratoria al Congreso de EE. UU.

Washington, DC.- El presidente Joe Biden, solicitó al Congreso que apruebe «de una vez por todas», una reforma migratoria donde se incluya un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que hacen vida en Estados Unidos.

En este sentido, Biden presumió de haber encontrado que algunos países de Centro y Suramérica, accedan a, “acoger a más refugiados y mantener seguras sus fronteras”.

Es este modo, subrayó, “La reforma migratoria es algo que apoya todo el mundo, desde los sindicatos a los líderes religiosos, pasando por la Cámara de Comercio estadounidense. Aprobémosla de una vez por todas”.

De la misma manera, el presidente de Estados Unidos aprovechó para precisar que la reforma debería proporcionar una vía a la ciudadanía para los «dreamers» o «soñadores». Que responde a los jóvenes que llegaron al país siendo niños, y a los que son beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

.@POTUS thanks for the shoutout. Let’s secure the border, protect the Dreamers & TPS beneficiaries, and increase legal immigration. It is the right thing to do and good for the economy.

— Neil Bradley (@NeilBradleyDC) March 2, 2022