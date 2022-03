Polémica decisión de Juez de Texas sobre niños inmigrantes

Los Ángeles, CA.- Un juez federal de estado de Texas falló en contra de la política del presidente Biden, de exonerar a los niños que viajan solos y sin compañía de adultos a la frontera de Estados Unidos, ajustada a la normativa que permite expulsar a los inmigrantes por causas sanitarias, conocida como Título 42.

Este viernes, el juez Mark Pittman, del Distrito Norte de Texas prohibió a la Administración Biden apartar la aplicación del Título 42, a los menores de edad inmigrantes que llegan a la frontera sin sus padres o tutores.

De esta manera, el juez Pittman respondió a la querella legal que lidera el Estado de Texas. Esto, contra la decisión de la The White House de acoger a los niños, menores de edad, que viajan solos.

En este sentido, Estados Unidos puso en marcha el uso del Título 42 en marzo de 2020, apenas inició la pandemia del covd-19. Acompasado a los criterios de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que legaliza la expulsión de inmigrantes por razones de salud pública.

