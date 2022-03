Eliminada ley que expulsa a menores inmigrantes no acompañados

Washington, DC.- A última hora de la semana pasada los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), eliminaron la polémica norma que expulsaba a los menores inmigrantes no acompañados que llegaban a Estados Unidos por su frontera sur, impuesta por la administración del Donald Trump.

En este sentido, la administración Biden no estuvo aplicando esta normativa, sin embargo, una resolución judicial iba a instaurarse para que fuese aplicada. De este modo, la normativa empezaría a aplicarse a partir de la medianoche del jueves, de no modificarse.

De manera que, los CDC justo antes de cumplirse el tiempo, emitió un comunicado donde se informó sobre la eliminación de la norma. No obstante, solo aplica para los menores no acompañados que llegan a la frontera de Estados Unidos con México.

