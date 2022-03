Ola de inmigrantes rusos y ucranianos llegan a EE. UU. desde México

San Ysidro, CA.- Las autoridades de la frontera de California, detectaron un dramático incremento en la cantidad de inmigrantes rusos y ucranianos, que llegan desde México buscando refugio en el asilo político, situación que llevó a reforzar el control del paso de vehículos particulares.

Por su parte, la U.S. Customs and Border Protection (CBP), cerró más de la mitad de los carriles de acceso desde la ciudad de Tijuana, en México. Esta maniobra busca de alguna manera hacer filtros más rigurosos a los inmigrantes que quieran cruzar.

Ver más: DHS concede a Ucrania el Estatus de Protección Temporal (TPS)

En este sentido, la CBP precisó que los inmigrantes rusos y ucranianos adquieren vehículos usados y baratos en México, solo para cruzar la frontera. Ya una vez, en la franja fronteriza entre los dos países en San Ysidro, los inmigrantes se entregan a los oficiales para solicitar asilo.

De esta manera, la CBP subrayó que esta táctica fue usada por la mayoría de los 6.400 solicitantes de asilo de origen ruso. Del mismo modo, alrededor de 1.000 ucranianos usaron el mismo método, entre el 1 de octubre hasta el final del mes de enero.

#ICYMI – In @POTUS' #SOTU, he reminded us of how far we’ve come in the face of deep challenges. He highlighted the technology & partnerships we’re leveraging to enforce our laws, and secure our borders while building a safe, orderly, & humane immigration system. pic.twitter.com/vgkdpyX852

— CBP (@CBP) March 6, 2022