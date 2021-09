EE. UU. extiende el TPS para varios países

Washington, DC.- La administración del presidente Biden, extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras y otros países.

Sin embargo, no los designó para un nuevo TPS. Esto implica que la protección se aplica solo a personas ya inscritas en el programa. Así, informó hoy jueves el Department Homeland Security (DHS).

La diferencia entre la extensión del TPS y la nueva designación de países en el programa es que la extensión solo ampara a los extranjeros que ya están en el programa. En tanto que, una nueva designación permitiría que otras personas soliciten la protección.

Además, se especula que continúa el TPS para ese grupo de países, incluidos además Sudán y Nepal, hasta el 31 de diciembre de 2022.

El TPS es un programa bajo el cual el Gobierno estadounidense designa países donde hay conflictos violentos y desastres naturales. De esta forma, concede una residencia temporal a sus ciudadanos que pueden permanecer y trabajar en EE. UU.

