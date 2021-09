Firman pacto para proteger los derechos de los trabajadores mexicanos en EE. UU.

Washington, DC.- La Employment Opportunity Commission (EEOC), el Department of Labor (DOL), y otras entidades gubernamentales de los EE. UU. firmaron, el jueves, un acuerdo con la embajada de México para promover la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos y mexicoamericanos en EE. UU.

La presidenta de la EEOC, Charlotte Burrows, el secretario de Trabajo Martin Walsh, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma y otros funcionarios firmaron una renovación del memorando de entendimiento (MOU), entre el gobierno de México y EE. UU.

De manera que, esta iniciativa será absolutamente para colaborar sobre la protección de los derechos de las personas de origen mexicano que trabajan en este país.

Asimismo, la firma de los acuerdos es también una muestra del amplio compromiso de ambos gobiernos de abrir el diálogo y la cooperación en el marco de la aplicación de la legislación laboral estadounidense en sectores clave.

Aquí se involucra la industria agrícola y el procesamiento y envasado de proteínas, así como los compromisos adquiridos en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), un acuerdo comercial trinacional.

La Presidenta de la EEOC Burrows, dijo, “El acuerdo de hoy con México consolida el compromiso de la EEOC. Para garantizar que los empleados inmigrantes, independientemente de su estado migratorio, comprendan que están protegidos por nuestras leyes”.

