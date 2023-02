Drama de los niños migrantes que siguen separados de sus padres

Washington, DC.- El U.S. Department of Homeland Security (DHS) anunció, este 2 de febrero, que casi 1.000 niños migrantes separados en la frontera sur de Estados Unidos por la administración del expresidente Donald Trump, no se han reunido con sus padres pese a los esfuerzos realizados para la reunificación familiar.

Asimismo el DHS adelantó que 148 menores de edad migrantes se encuentran en proceso de reunificación. Sin embargo, indicó que al menos 998 niños continúan separados.

Por su lado, el demócrata Biden emitió una orden ejecutiva inmediatamente después de asumir el cargo en enero de 2021, donde se estableció un grupo de trabajo para reunir a los niños separados de sus padres.

Hay que recordar que la administración Trump, separó a miles de familias migrantes bajo una política migratoria general de «tolerancia cero». La misma exigía el enjuiciamiento de todos los migrantes que cruzaban la frontera de forma ilegal.

