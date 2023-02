Migrantes venezolanos desalojados protestan en Nueva York

Nueva York, NY.- Una protesta de migrantes venezolanos en Nueva York, se ha hecho viral, tras ser desalojados del hotel Manhattan que funcionaba como refugio, con la intención de ser transportados a otro albergue, que según los protestantes no cumplen con las condiciones mínimas para vivir.

De acuerdo con algunas impresiones de migrantes venezolanos a la orilla de la calle de la zona Hell’s Kitchen, expresaron lo siguiente, «Allí no hay calefacción y está haciendo frío, los colchones se hunden, las camas están muy pegadas y no sabes a quién tienes al lado; no hay dónde guardar las pertenencias y tienes que cruzar la calle para bañarte y hacer fila».

Ver más: Welcome Corps: nuevo programa para patrocinar a refugiados

Además comentaron que algunos migrantes de Venezuela habían pasado por otros albergues impulsados por la Alcaldía de NYC. Recordando que algunos fueron enviados hace meses a Nueva York en autobuses por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Estos migrantes son todos hombres y vienen acumulando maletas, ropa, cobijas y hasta bicicletas frente al hotel Watson desde que fueron desalojados. Hay que precisar que la ciudad de Nueva York ha recibido al menos 42.000 migrantes para ser ubicados en albergues.

The asylum seeker crisis is a national problem that needs a national solution. New York City is proud to have welcomed tens of thousands of asylum seekers and given them shelter, food and resources. But we can't do this alone. pic.twitter.com/AIXfDzHwd4

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 31, 2023