Dana Graber de la OIM «preocupada» por migrantes venezolanos

Washington, DC.- Dana Graber, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México manifestó que las condiciones en la frontera de México con Estados Unidos no son las adecuadas para recibir a los venezolanos devueltos por EE. UU., en su intento por frenar la migración descontrolada.

Así pues la OIM, que funciona como una agencia del organismo rector de la diplomacia mundial, expuso su inquietud por las más recientes medidas aprobadas por la administración Biden. En esta se anunció un nuevo programa donde se incluye la aplicación del Título 42 del expresidente Donald Trump «tan odiado» por Biden.

Ver más: USCIS publica el Formulario I-134 para venezolanos

De esta manera, Dana Graber afirmó que están, «preocupados sobre la expansión de este proceso de Título 42, especialmente porque está en contra de las normas internacionales y la habilidad para una persona de solicitar asilo en un país».

En este sentido, Dana Graber confesó que la OIM está «muy en contra» del Título 42. Medida implementada en la administración Trump, y que hoy es la justificación de la administración Biden, para devolver a los migrantes venezolanos que lleguen por tierra por la frontera con México.

🔴 Three-quarters of refugees and migrants from Venezuela 🇻🇪 in Latin America and the Caribbean continue to face difficulties in accessing basic services.

Read the joint statement from IOM and UNHCR ⬇️https://t.co/wHcVo6yrtj

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 12, 2022