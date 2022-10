Estados Unidos empezó la devolución de migrantes venezolanos

Ciudad de México, México.- Tras el anuncio de este miércoles, de las nuevas medidas de EE. UU., para el control de los migrantes venezolanos, se inició la devolución de estos migrantes a varios puntos de la frontera con México, al mismo tiempo que se lanza el mensaje de abandonar su intento porque ya no podrán entrar a Estados Unidos.

Estas devoluciones son parte del plan anunciado tanto por México y Estados Unidos. De acuerdo, con la Casa Blanca el país aceptará hasta 24.000 migrantes venezolanos que deben registrarse previamente en el programa y que lleguen vía aérea.

En medio de la confusión de esta decisión, México empezó a recibir a los migrantes venezolanos devueltos que cruzaron de manera irregular por tierra. Por ejemplo, 120 migrantes venezolanos fueron devueltos a la ciudad al otro lado de Brownsville, Matamoros.

En este sentido, el padre Javier Calvillo de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez ubicado en el centro de la frontera confirmó el comienzo de la llegada de los migrantes venezolanos retornados. Tras usar los baños, recibir comida y ropa la mayoría fueron alojados en instalaciones estatales.

Those who attempt to cross the southern border of the U.S. illegally will be returned to Mexico & will be ineligible for this process in the future. Those who follow the lawful process will have the opportunity to travel safely to the U.S. and become eligible to work here.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) October 13, 2022