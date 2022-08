Biden reinicia las reglas de protección de DACA para los «soñadores»

Washington, DC.- La administración Biden anunció, este miércoles, en qué consiste el reinicio de las nuevas reglas de protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que entrarán en vigencia a partir del 31 de octubre.

Estas nuevas reglas podrían representar pasos extras para los «dreamers» o «soñadores». Del mismo modo, este reinicio de las reglas del programa DACA pretende evitar otros desafíos legales en tribunales.

Por el momento, la nueva regla en respuesta al memorándum de Bien correspondiente al 20 de enero de 2021, especifica, «Preservar y fortalecer la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)». Con el propósito de «evitar» la persecución y deportación de los llamados «dreamers».

Por su parte, el memorándum reza, «DACA refleja una postura de que estos inmigrantes no deberían ser una prioridad para la remoción, basada en preocupaciones humanitarias y otras consideraciones, y que la autorización de trabajo les permitirá mantenerse a sí mismos y a sus familias, y contribuir a nuestra economía».

DHS has issued a final rule that will preserve and fortify the #DACA policy for certain eligible noncitizens who arrived in the U.S. as children, deferring their removal and allowing them an opportunity to access a renewable, two-year work permit. https://t.co/eQPkztt3Ad pic.twitter.com/hEsTM6ie1O

— Homeland Security (@DHSgov) August 24, 2022