Pelea viral entre coyote y Border Patrol Agent

San Diego, CA.- Un video se hizo viral por una supuesta pelea entre un Border Patrol Agent de la Customs and Border Protection (CBP) y un coyote de migrantes indocumentados, en una playa de San Diego, en la frontera de Estados Unidos con México.

El video fue grabado cerca a la frontera que divide las playas de Tijuana, en México con la Imperial, en California. Aquí se muestra como un border patrol sobre un hombre semidesnudo y esposado boca abajo en la arena.

Inmediatamente, el video gira hacía otros dos agentes y uno con garrote en la mano, intenta golpear a otro hombre con traje de surf desgarrado. Pese a que el civil enfrenta a un border patrol lo hace a manos limpias.

El video fue publicado por la Congresista por el Distrito 34 de Texas en su cuenta de Twitter. Sin embargo, es una republicación de una cuenta de TikTok @yeseniam17 De esta forma, se aprecia al fondo una cantidad inmensa de espectadores desde el lado mexicano, que dan aliento al hombre para que siga peleando.

Posteriormente, se sumó otro Border Patrol Agent para apoyar con el sometimiento del coyote. Al tiempo, los espectadores desde México abuchean esta intervención.

