Biden celebró nuevo plan migratorio

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden celebró la creación del nuevo plan migratorio que beneficiará a más de un millón de migrantes que residen en EE.UU.

Estas declaraciones las ofreció durante un evento que se realizó en la Casa Blanca por motivo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) .

El primer mandatario afirmó que la que nueva medida para regularizar a los migrantes se trata de “sentido común”.

We are a better and stronger nation because of Dreamers. pic.twitter.com/2KrDUTRe9Y

“No estoy interesado en hacer de la migración y de la frontera un juego político”, precisó Biden. En el evento que estuvieron presente, legisladores, funcionarios y activistas en pro de los derechos de los migrantes.

Asimismo, durante su intervención, el presidente retomó la retórica proinmigrante que ayudó a auparlo a la presidencia. Matizada bajo una defensa de las restricciones al asilo en la frontera con México que promulgó hacer dos semanas.

De la misma manera, Biden habló sobre el programa DACA. Que ha permitido a más de 800.000 personas obtener un permiso de trabajo y estar protegidas frente a la deportación.

Datos de interés

Es de mencionar que la Casa Blanca anunció el martes 18 de junio, una nueva medida que permite que los migrantes que no tienen estatus legal en EE.UU. y están casados con estadounidenses puedan iniciar el proceso para obtener un permiso de residencia sin tener que salir del país.

El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que la administración de Barack Obama creó en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Today, I’m announcing new measures to speed up work visas to help people – including Dreamers – who've graduated from U.S. colleges and universities land jobs in high-demand high-skilled professions.

It's good for business.

It's good for the economy.

It's good for America. pic.twitter.com/IyIN5jQzzs

— President Biden (@POTUS) June 19, 2024