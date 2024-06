Anuncian nuevas medidas migratorias en EE.UU.

Washington.- La administración de Joe Biden anunció nuevas medidas migratorias, que beneficiarán a los inmigrantes que estén casados con ciudadanos estadounidenses.

En este sentido, destacaron que la medida beneficiará a los hijos no ciudadnos. Los migrantes tendrán una nueva vía para solicitar la residencia permanente sin tener que abandonar el país.

A través de un comunicado de la Casa Blanca indicó que el programa denominado Parole in Place beneficiará principalmente a las personas casadas con ciudadanos estadounidenses y llega a menos de cinco meses de unas elecciones presidenciales en las que la gestión de la migración se ha convertido en un tema central.

Asimismo, en el escrito la Casa Blanca enfatizó que la política permitirá a casi medio millón de parejas de ciudadanos estadounidenses e hijos no ciudadanos solicitar la residencia permanente legal, sin salir del país.

Puntualizaron además que esto no solo los protegerá de las deportaciones, sino que les ofrecerá permisos de trabajo.

Happening Now: President Biden and the First Lady host an event at the White House marking the 12th Anniversary of DACA. https://t.co/vgPT4gI7jY

— The White House (@WhiteHouse) June 18, 2024