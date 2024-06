EE.UU. no planea aumentar las citas en el CBP One

Washington.- La administración de Joe Biden indicó que no planea aumentar el número de citas diarias disponibles en la aplicación CBP One.

La información la dio a conocer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien explicó que el Gobierno tiene una “capacidad limitada” para procesar los casos de migrantes.

Recordó que actualmente EE.UU. solo ofrece 1.450 citas diarias a través de esta aplicación para toda la frontera sur.

De la misma manera, Mayorkas en la conversación telefónica con periodistas, dijo que no ofrecerá más citas porque se enfrenta a una “serie de restricciones operativas y de restricciones políticas”.

Al mismo tiempo enfatizó que, CBP One permite que más de “500.000 personas al año”. Puedan presentarse en puertos de entrada en la frontera para presentar sus casos de solicitud de protección.

