Actualización del proceso de acogida para migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos anunció, el jueves 18 de mayo, la actualización del proceso de revisión de solicitudes del programa de acogida para migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela como respuesta a la gran cantidad de peticiones recibidas.

Por el momento, el programa temporal ofrece 30.000 permisos de ingreso por avión al país. Anteriormente, estos solicitantes deben contar con patrocinadores en Estados Unidos, que efectivamente, los apoyarán financieramente.

El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) venía seleccionando al azar, más o menos, a la mitad del total mensual de solicitudes. Se ignoraba la fecha de recepción u orden de introducción del trámite, de acuerdo con un comunicado de la autoridad.

El USCIS actualizó el proceso en vista de la gran afluencia de patrocinadores que han presentado el Formulario I-134A, «es significativamente mayor que las 30.000 autorizaciones de viaje mensuales disponibles».

