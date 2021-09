Will Smith revela detalles de su matrimonio abierto con Jada Pinkett

Los Ángeles, LA.- El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith ha estado en el centro del huracán, desde el verano de 2020, cuando el cantante August Alsina de 29 años, reveló que había sostenido una relación con Jada de 50 años.

Asimismo, esta información se confirmó cuando el matrimonio apareció en el programa, «Red Table Talk«, y la situación se hizo viral. Además, la expresión de Will Smith es hoy uno de los stickers más usados en las plataformas de mensajería instantánea.

Sin embargo, se sigue filtrando información sobre las particularidades de este «perfecto» matrimonio. Y es que Will Smith, compartió más detalles sobre su relación, admitiendo que la actriz no es la única que se ha entregado al afecto fuera de su unión.

Will Smith reveló que también su vida profesional le restó al matrimonio

De manera que, Smith admitió que si bien su romance fue inicialmente monógamo, finalmente abrieron su relación al darse cuenta de que eran, «miserables y claramente que algo tenía que cambiar».

Así que, Will Refiriéndose a la percepción pública de que él era un marido sufrido al que Pinkett Smith había engañado, Smith dijo: «Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Así que creció de una manera muy diferente a como crecí».

Además, declaró, «Hubo discusiones significativas e interminables sobre, ¿Qué es la perfección relacional?. ¿Cuál es la manera perfecta de interactuar como pareja?. Y durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única perfección relacional «.

Finalmente, Will Smith reflexionó, «Nos dimos la confianza y libertad el uno al otro. Con la creencia de que todos tienen que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino para nadie. Yo No sugiera este camino a nadie».

Por otra parte, la vida profesional también afectó su matrimonio, cuando la creciente fama de Smith solapó la carrera de la actriz y músico Pinkett Smith. Ya que rechazó la oportunidad de que su banda, Wicked Wisdom, abriera para Guns N ‘Roses mientras su esposo filmaba The Pursuit Of Happyness con su hijo, Jaden Smith.

